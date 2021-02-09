انت الان تتابع خبر التربية تدرس إلغاء الامتحانات الشهرية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء عن مقترح يجري تداوله بين الوزير علي الدليمي وهيئة الرأي بالوزارة، يقضي باعتماد درجات نصف السنة كدرجة للامتحانات الشهرية والكورس الأول.

