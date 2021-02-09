القوات الاميركية تغير استراتيجيتها في سوريا

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي للصحافيين، إن "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين بمد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها".



وأضاف رداً على سؤال عن مهمة القوات الأمريكية في سوريا إن العسكريين الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا، وعددهم حالياً حوالى 900 عسكري "دعم المهمة ضدّ تنظيم داعش في سوريا، هذا هو سبب وجودهم هناك".