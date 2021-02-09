الأمم المتحدة: كوريا الشمالية طوّرت برنامجيها النووي والصاروخي في 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت الأمم المتحدة في تقرير لها إن كوريا الشمالية "قامت بتطوير برنامجيها النووي والصاروخي في عام 2020"، في انتهاك لنظام العقوبات الدولية.

وذكر التقرير، الذي نقلته وكالة "رويترز"، أن كوريا الشمالية قامت بإنتاج المادة الانشطارية وصيانة المنشآت النووية وتحديث البنية التحتية الخاصة بالصواريخ، إضافة إلى مواصلتها البحث في الخارج عن المواد والتكنولوجيات لبرنامجيها.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن كوريا الشمالية عرضت خلال العام المنصرم صواريخ جديدة قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ تطلق من الغواصات وأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال الاستعراضات العسكرية.

وأضاف التقرير أن تقييمات إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشير إلى أن كوريا الشمالية تستطيع تركيب رأس نووي على صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

ووفقاً للتقرير، فإنه بالرغم من عدم إجراء أي تجارب نووية أو اختبارات لصواريخ باليستية في عام 2020، أعلنت بيونج يانج التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس قتالية جديدة للصواريخ البالستية وتطوير أسلحة نووية تكتيكية.

ويأتي تقرير خبراء لجنة شئون العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، والذي من المقرر إحالته إلى المجلس، بعد أسابيع من تولّي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي.

وأمس الإثنين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الجديدة تخطط لصياغة موقف جديد تجاه كوريا الشمالية، بما في ذلك إعادة النظر بشكل كامل في "الخيارات لممارسة الضغط والفرص للدبلوماسية المحتملة مستقبلا".