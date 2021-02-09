شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 17 محور تنموى فى بيان وزارة التخطيط أمام مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، الذى استعرضت فيه موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة خلال العاميين الأخيرين الى اللجان المختصة بالمجلس .

وتضمن بيان وزيرة التخطيط مجموعة من المؤشرات لترتيب مصر على مستوى العالم فى أكثر من مؤشر تنموى وما تم بشأن دعم محدودى الدخل ، ونرصد أبرز ما أكدت عليه الدكتورة هالة السعيد على النحو التالى :

- الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% خلال الـ 3 سنوات الماضية.

- مصر تقدمت 47 مركزا فى مؤشر شفافية الموازنة.

- حياة كريمة خفضت متوسط معدل الفقر 14 نقطة مئوية.

- 4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

- إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لقياس الأثر التنموى لمبادرة "حياة كريمة"

- ميكنة 6603 جهات وانخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة 19%

- تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية فى 45 دولة أفريقية.

- تبنى خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثماري " تم توجيهه للقطاعات التنموية .

- تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبي وورش عمل .

- تقدم ترتيب مصر لـ 83 على المستوى العالمى فى تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية .

- إصدار"دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لتحقيق الشفافية والمشاركة المجتمعية.

- إطلاق تطبيق " شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول للتوعية بأهداف التنمية .

- نشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية ومُضاعفة الاستثمارات الخضراء .

- زيادة الاستثمارات الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بعام 19/2020.

- بناء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة ضمت 6 مليون عامل وصرف منحة لبعضهم.

تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب.

إطلاق مبادرة " كن سفيرا" لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية .