​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 47 وجهة دولية لنقل 4 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة تسيّر رحلاتها بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، نادجمينا، لاجوس، أبوجا، أديس أبابا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أربيل) و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات 4 آلاف راكب.