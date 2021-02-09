محمد الفلاح - ولاية جورجيا تفتح تحقيق رسمي في مساعي ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات

الثلاثاء 9 فبراير 2021

كشف مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا، عن فتح تحقيق رسمي في مساعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات.



وبحسب رويترز، يأتي هذا التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير الماضي، ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر في محاولة لتغيير نتائج انتخابات الولاية، بناء على مزاعم بشأن تزوير أصوات الناخبين.

وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير ولاية جورجيا: "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".

من ناحية أخرى، طلب محامو دونالد ترامب الإثنين، من مجلس الشيوخ، العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية"، في حين اعتبر المدّعون الديمقراطيون أنّه ارتكب أخطر "انتهاك للدستور".

وفي 13 يناير الماضي، وجّه مجلس النواب الأمريكي لترامب تهمة "التحريض على التمرّد" ليكون الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يوجّه إليه مرتين اتّهام يقتضي محاكمته في مجلس الشيوخ في إجراءات يمكن أن تفضي لعزله.