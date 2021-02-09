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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 15 من 16 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس في البر الرئيسي الصيني 89720 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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