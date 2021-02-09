شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 15 من 16 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89720 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.