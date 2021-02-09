سكينة فؤاد: الإهتمام بالمواطن محور ارتكاز فى تحركات ومشروعات الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن الإهتمام بالمواطن المصرى محور ارتكاز فى تحركات ومشروعات الرئيس السيسى ، وهو ظهر بقوة فى مشروعات تطويرالعشوائيات ، وقرى الريف ، مشيرة الى أن زيارة الرئيس الأخيرة الى منطقة عزبة الهجانة ، درس من القيادة السياسية نتمنى أن يقتدي به جميع المسئولين فى متابعة الأعمال الهامة بأنفسهم والنزول للأرض والتعرف على حقيقة ما يجرى .

وقالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن الرئيس السيسى يمتلك رؤية جادة وحرص على إحداث تغييرات ملموسة فى حياة المواطن ، مؤكدة أن الإرث الذى نعانى منه فى انتشار العشوائيات هو حصاد سنوات طويله من إهمال المواطن وعدم التخطيط أووضع أحوزة عمرانية ، وإهمال العديد من المرافق .

وأشارت سكينة فؤاد ، الى أن إهمال الريف المصرى ، ساهم فى تحول القرى الى أماكن طاردة ، وهو ما يسعى مشروع تطوير القرى الى تداركة ، مؤكدة على ضرورة أن تبذل الحكومة والأجهزة المختصة المزيد من الجهود لتوعية المواطن بخطورة الزيادة السكانية .