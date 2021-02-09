شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات القطاع السياحى خلال الفترة الأخيرة وجهود الحكومة لدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، إلى اللجان النوعية المختصة والذى استعرضه خلال كلمته بمجلس النواب، الخميس الماضى، وشمل جهود الوزارة وما قامت بتنفيذه فى إطار برنامج الحكومة" مصر تنطلق"، وما عملت عليه خلال الفترة الماضية بالقطاع السياحى.

وقال وزير السياحة والآثار، إن جائحة كورونا هى أكبر أزمة أثرت على القطاع، وكانت السقوط الحر لقطاع الآثار والسياحة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارًا بغلق قطاع السياحة حفاظًا على سمعة مصر وهذا القرار فى 16 مارس الماضى، جاء بعد فترة رواج كبير خلال شهرى يناير وفبراير 2020.

ونرصد أرقام هامة بالقطاع السياحى قبل كورورنا وما عملت عليه الوزارة لتقليل تداعياتها:

- عام 2010 كان أعلى رقم لعدد السياح بنحو 14.7 مليون سائح.

- تدهورت الأعداد بعد 2011، وكان 2016 هو الأسوأ عقب سقوط الطائرة الروسية

- 2019 كان عام الطفرة للسياحة بوصول عدد السياح إلى 10 ملايين سائح.

- 2020 بدأت بإيرادات بـ 13 مليار دولار، ثم عطلت "كورونا" كل شىء

- أصبح دخل الآثار "صفر" منذ 11 شهرا بسبب جائحة كورونا.

- دعم القطاع السياحى بمبادرات من البنك المركزى لتقليل الخسائر.

- رغم الخسائر استمرت الحكومة فى دعم القطاع والعاملين شرط عدم التسريح.

- أسهمت كورونا فى توقف الاستثمارات السياحية.

- بذل الجهود لتدشين حملة قومية للتسويق والترويج السياحي.

- دعم قطاع السياحة بـ 50 مليار لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية

- تخفيض سعر الفائدة لأكثر من مرة إلى أن وصلت لـ 8 %.

- مبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة

- مبادرة البنك المركزى على المساهمة بنسبة 50% فى تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية

- الموافقة على مد العمل بمبادرة دعم القطاع لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2021

- مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى ديسمبر 2021.

- تخفيض رسوم الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات دون السفارى بنسبة 50%.

- تخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% حتى نهاية مارس.

- منح تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية

- التنسيق مع وزارة التضامن لصرف دعم للمرشدين السياحيين.