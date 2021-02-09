شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «دآرسي» تعطل حركة السير والمواصلات في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدّى تساقط الجليد بكثافة أمس، إلى تعطيل حركة السير والمواصلات وإغلاق المدارس ومراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في أجزاء واسعة من بريطانيا.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوي تحذيرا "شديدا" جراء قدوم العاصفة "دآرسي" لمناطق نوتنغهامشير وشيفيلد ولينكولنشاير، فيما جرى تعميم تحذيرات من "الدرجة الثانية" لمعظم أنحاء إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وتوقع المكتب أن يستمر تساقط الجليد وانخفاض درجات الحرارة حتى مساء يوم الأربعاء المقبل.