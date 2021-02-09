اخبار العالم

السلطات المكسيكية: سرقة معدات تصوير إشعاعي "خطيرة للغاية"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):
قالت السلطات المكسيكية يوم الاثنين إن معدات تصوير إشعاعي صناعية "خطيرة للغاية" سُرقت في سالامانكا بولاية جواناخواتو بوسط البلاد.

وذكرت هيئة الحماية المدنية المكسيكية أن اللجنة الوطنية للسلامة والضمانات النووية نبهت بالسرقة لأول مرة ظهر الاثنين.

وجاء في بيان للهيئة "إذا تمت إزالة المصدر المشع من حاويته أو تم التعامل معه أو الاتصال به بشكل مباشر لبضع دقائق إلى ساعات، فقد يتسبب ذلك في إصابة دائمة" ، كما حذرت من خطر الوفاة في حالة التعرض المباشر لذلك المصدر لفترات طويلة.

وسبق أن سُرقت مواد مشعة عدة مرات في السنوات الأخيرة في المكسيك. وعادة يأخذ اللصوص تلك المواد عن طريق الصدفة عند محاولتهم سرقة أشياء ثمينة أخرى ولا يدركون على الفور مدى خطورتها.

وأبلغت السلطات المكسيكية مؤخرا عن ارتفاع حاد في سرقة أنابيب الأكسجين وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس ونقص تلك الأنابيب في الأسواق.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا