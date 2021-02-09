هولندا تمدد حظر التجول إلى غاية 2 مارس المقبل

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجول لمكافحة كوفيد-19 حتى الثاني من مارس المقبل.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن تمديد حظر التجول ثلاثة أسابيع يشكل “ضرورة فرضها ظهور نسخ متحورة جديدة أكثر عدوى وتنتشر بسرعة في هولندا”.

وأضافت أن أكثر من 95 في المئة من الهولنديين يحترمون حظر التجول وتدابير أخرى لمواجهة كوفيد-19، كالحد من عدد زوار كل أسرة يوميا في شخص واحد وحظر الرحلات القادمة من بعض الدول.

وكان من المقرر أن ينتهي حظر التجول المطبق في هولندا منذ 23 يناير الماضي، في العاشر من الشهر الجاري.