مٶلم.. 4 شقيقات بين 23 و35 سنة من بين ضحايا فاجعة طنجة

جدة - عبدالحي حسين - لقيت 4 شقيقات عازبات حتفهن، اليوم الاثنين، في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله، في حادث مفجع.

وعلم “اليوم 24” أن الشقيقات الـ4 ينحدرن من مدينة فاس، تتراوح أعمارهن بين 23 و35 سنة، مبرزا أنهن عازبات.

وشدد المصدر ذاته علی كون الشقيقات يتيمات الأب، وهو ما دفعهن إلى التوجه صوب مدينة طنجة من أجل العمل وإعالة والدتهن.

ويرتقب أن تتم عملية نقل جثامين الشقيقات الـ4 الی مدينة فاس، حيث سيتم دفنها بإحدى مقابر العاصمة العلمية.