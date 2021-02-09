كاس العالم للأندية.. بايرن ميونخ يتغلب على الأهلي بهدفين لصفر ويتأهل إلى النهائي

جدة - عبدالحي حسين - فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على فريق الأهلي المصري بهدفين مقابل صفر ، في مباراة جمعتهما اليوم الإثنين بملعب أحمد بن علي بالدوحة ، حيث أحرز بطل أوروبا ورقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2020 .

وقد لعب الفريق البافاري بقيادة المدرب المميز هانسي فليك ، مباراة نصف نهائي البطولة ، وهي المباراة الأولى له في مشاركته الثانية للبطولة ، بفضل إحرازه دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي الذي حقق فيه أرقاما قياسية .

وقاد النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فريقه البافاري إلى الفوز في هذه المباراة، بعد تسجيل هدفين في شباك الأهلي المصري ، في الدقيقتين 17 و85 ، وبهذه النتيجة يصعد بايرن إلى اللقاء النهائي، المزمع إجراؤه الخميس المقبل ، الذي سيلتقي فيه بفريق تيغريس المكسيكي.

ويتطلع الفريق البافاري إلى إحراز كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق له أن توج بها في البطولة التي أقيمت بالمغرب عام 2013.

ويضم بايرن ميونيخ ، أربعة لاعبين كانوا ضمن الفريق المتوج باللقب العالمي الأول ، وهم الحارس مانويل نوير والمدافعان دفيد ألابا وجيروم بواتينغ ولاعب الوسط الهجومي توماس مولر .

أما فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا ، فسيواجه فريق بالميراس البرازيلي، لتحديد المركزين الثالث والرابع . وكان الأهلى قد تأهل لهذه المباراة بعد فوزه على فريق الدحيل القطري في الدور ربع النهائي . وتعد مشاركته هذه السادسة له في منافسات كأس العالم للأندية ، إذ كانت أول مشاركة له في 2005 التي أقيمت في اليابان ، حيث خسر أمام اتحاد جدة السعودي، واحتل المرتبة الأخيرة.

وكان فريق الدحيل القطري ، فريق البلد المضيف ، قد حظي بالمركز الخامس في البطولة بعد فوزه على فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب “أحمد بن علي” .