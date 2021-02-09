شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الشيوخ عبدالمنعم سعيد: نحتاج لتحويل العشوائيات إلى وحدات إنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى وعضو مجلس الشيوخ، أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منطقة عزبة الهجانة بنفسه، له دلالات عدة بالحرص والإصرار على مواجهة أى مشكلة متوارثة من أجيال طويلة والعمل على حلها وعدم تأجيلها وهى سياسة لم تكن متبعة من قبل.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى حريص على القيام بمهام كثيرة بنفسه وهو أمر لم نعتد عليه من قبل فلم نجد رئيس يأتى لتتبع أعمال تطوير مشروع، فالعرف المتبع مسبقا هو أن الرئيس يحضر بدء الأعمال ويأتى وقت الافتتاح ولكن الحضور لمتابعة أعمال التطوير هو أمر له دلاله كبيرة بحرصه على متابعة كافة التفاصيل والتعرف عليها بنفسه والتعرف على ما يعانى منه الشارع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة فى العشوائيات وهى ليست وليدة التجربة، فهناك دول مثل الهند والصين وبنجلاديش وأمريكا نفسها كان بها أحياء عشوائية، موضحا أن أزمة العشوائيات فى بدأت مع تحديد إيجارات المساكن فى الستينيات وقلة قيمة البناء ما دفع البعض للبناء غير المخطط، مشيرا إلى أن التجربة العالمية تقول أنه تم القضاء على العشوائيات بنمو اقتصادى واشراك القطاع الخاص يعاد بنائها بمنطق عصري.

واقترح "سعيد" فى ذلك الصدد أن يتم النظر إلى اشراك القطاع الخاص فى عملية تطوير العشوائيات مقابل الحصول على مساحة أرض فى الصحراء أو امتياز يحفز المستثمرين، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودها لتغيير العشوائيات ولكن لتكثيف الطاقة والعمل فى إنهائها والقضاء عليها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك ارتباط بالطبع بين الزيادة السكانية والعشوائيات، موضحا أن الحد من الزيادة السكانية ومواجهتها يتطلب بجانب تفعيل دور التوعية التجربة العالمية تقول أن هناك ضرورة للعمل كيفية تحويل العشوائيات إلى وحدات إنتاجية بتحفيز المرأة على الصناعات المنزلية وإيجاد شركات تحصل على منتجاتهم ومن ثم زيادة معدل الدخل والتنمية مما يتسبب فى تراجع الزيادة السكانية، خاصة وأن الأسرة ستصبح قادرة على الاستجابة للتطلعات الموجودة فيها.