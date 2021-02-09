شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مصور يكشف جرائم النظام الحاكم فى قطر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال نظام تميم بن حمد ، يواصل جرائمه ضد أبناء الشعب القطري، وأبناء القبائل لانتقادهم تصرفات النظام الحاكم، وخاصة أبناء قبيلة الغفران، الذين تعرضوا الى أبشع عمليات التمييز العنصرى، وسحب الجنسيات منهم ، فى مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وكشف تقرير مصور شهادات من أبناء المعارضة القطرية الذين تعرضوا للانتهاك والتنكيل بهم، واحتجوا أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للتنديد ضد ما يتعرضون له من قطر، وتقديم مستندات تكشف الإساءة لهم وحرمانهم من حقوقهم أمام المنظمات الدولية ، فى حين ينفق النظام القطري ملايين الدولارات للتنظيمات الإرهابية بل يوفر لهم أيضا الملاذات الآمنة.