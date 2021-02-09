شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا رغم الرفض الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المرصد السوري: إن عملية تجنيد «المرتزقة» تتواصل في الشمال السوري؛ بغية إرسالهم إلى ليبيا، على عكس المطالبات الدولية بانسحاب الأجانب في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق.
وقال سياسيون ومسؤولون ليبيون: إن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات في الحصول على ثقة البرلمان؛ إذ اعترف المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، بأن المرحلة القادمة تشهد تحديات كبيرة للسلطة الجديدة.
وأعرب السلاك عن تفاؤله بالتوافق على القيادات التنفيذية الجديدة، لافتًا إلى أن الأجواء ممهدة أكثر من أي وقت مضى لعودة الاستقرار في ليبيا، بعد توافق المسؤولين في شرق وغرب البلاد على ضرورة منح الثقة للحكومة الجديدة.
بدوره، قال عضو مجلس الدولة، أبو القاسم قزيط: نتمنى أن تحقّق الحكومة الجديدة ما عجزت عنه الحكومة السابقة، وأن تعتمد على الكفاءات وتبتعد عن الفاسدين.
وأكد قزيط أنها أمام اختبار صعب في كسب ثقة البرلمان الذي يُعد البوابة الإجبارية التي تمكنهم من تجاوز إخفاقات أسلافهم.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا قد أعلنت فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي، لحين تنظيم الانتخابات العامة نهاية ديسمبر المقبل.