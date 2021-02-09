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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسماء.. السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 9 فبراير 2021

الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الإثنين، التشكيل الحكومي الجديد والذي ضم 26 حقيبة وزارية.



وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم لإعلان التشكيل، إنه تم إرجاء اعلان وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور.

واحتفظ 5 وزراء بمواقعهم في التشكيل الجديد، وهم وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، والعدل نصرالدين عبدالباري، والشؤون الدينية نصر الدين مفرح، والري ياسر عباس، والتعليم العالي انتصار صغيرون.

وشهد التشكيل استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن التشكيل الجديد يهدف لمعالجة الأزمات من خلال برنامج محكم، بجانب المحافظة على البلاد من الإنهيار.

وأضاف: "ننظر إلى العالم من حولنا، لذلك وضعنا بوصلة أمام للحفاظ على البلاد من الانهيار بهذا التشكيل، الذي أيضا يستوعب اتفاق السلام".

وأشار إلى أن التشكيل الجديد تم بتوافق الجميع ومشاورات امتدت لشهور بين الأطراف، وجاء وفق معايير كالتأهيل الأكاديمي، والخبرات العملية والإدراية بتعقيدات الانتقال.

وأعلن حمدوك عن برنامج متكامل سيتم التوقيع عليه هذا الأسبوع، ويشمل 5 محاور رئيسية، بينها علاج الاقتصاد، واستكمال السلام وإنفاذ اتفاق السلام، والعدالة للضحايا، وعلاقات خارجية متوازنة.

وعن العلاقات مع إسرائيل قال حمدوك إن قضية السلام مع إسرائيل سيحسمها المجلس التشريعي المقرر تشكيله يوم 25 فبراير/شباط الجاري.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة على النحو التالي:

الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا للدفاع.

الفريق أول عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية.

خالد عمر يوسف لوزارة رئاسة مجلس الوزراء.

إبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة.

مريم الصادق المهدي لوزارة الخارجية.

جبريل إبراهيم لوزارة المالية.

تيسير النوراني لوزارة العمل.

حمزة بلول لوزارة الثقافة والإعلام.

يوسف الضي لوزارة الشباب والرياضة.

انتصار صغيرون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نصر الدين عبد الباري لوزارة العدل.

ياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية.

نصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بثينة إبراهيم دينار لوزارة الحكم الاتحادي.

طاهر محمد حربي لوزارة الزراعة.

جادين على لوزارة الطاقة و النفط.

محمد بشير لوزارة المعادن.

عمر أحمد النجيب لوزارة الصحة.