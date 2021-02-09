شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: حكومة جديدة.. وخلافات حول حقيبة التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك تشكيلته الوزارية الجديدة. وقال حمدوك في تصريح له أمس (الإثنين): تم التوافق على 25 حقيبة وزارية، باستثناء وزارة التعليم التي تحتاج إلى مزيد من التشاور، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بمبادئ الثورة رغم كل الصعوبات. وصدر قرار تشكيل الحكومة بتوقيع رئيس مجلس السيادة اللواء عبدالفتاح البرهان.

وأضاف أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، معتبرا أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من أهم الإنجازات.

وأوضح أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية، وأنه تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.

وضمت الحكومة الجديدة مريم الصادق وزيرة للخارجية، جبريل إبراهيم وزيرا للمالية، حمزة بلول وزيرا للإعلام، يوسف الضي للشباب، خالد عمر لرئاسة مجلس الوزراء، وتم الإبقاء على وزراء الدفاع والري والعدل.