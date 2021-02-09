شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو أمام القضاء مجدداً بتهمة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الإثنين) جميع اتهامات الفساد الموجهة إليه قبل أن يغادر قاعة المحكمة التي وصلها للرد رسمياً على التهم وذلك مع دخول محاكمته مرحلة تشهد جلسات مكثفة على مدى 6 أسابيع.

وفي الجلسة مثل متهمون آخرون في قضايا الفساد التي يحاكم عليها رئيس الوزراء بتهم تقديم الرشوى، واتهم محامي رئيس الوزراء بوعز بن تسور، المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الذي عين من قبل نتنياهو في السابق بسوء التعامل مع الملف. ويعتبر نتنياهو أول رئيس للحكومة يمارس مهامه وتوجه له اتهامات رسمية بقبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية، غير أنه ينفي ذلك، ويؤكد أنها «اتهامات ملفقة وسخيفة».