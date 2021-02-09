شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي إرهابي بامتياز كفى تمادياً .. تباً للطائفية والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية