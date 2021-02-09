شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصد هجمات حوثية في محافظتي مأرب والجوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

احبطت قوات الجيش اليمني، بإسناد قبلي ودعم من قوات التحالف، عدة هجمات شنتها ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب، الجوف. وأكد العقيد «سيف عبد الرزاق الحضوري»، في تصريح ل«الخليج» أن ميليشيات الحوثي صعّدت من وتيرة الهجمات العسكرية بشكل متزامن بهدف استعادة السيطرة على مواقع محررة، مشيراً إلى أن كل الهجمات تم صدها وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة.

في الاثناء، أعربت واشنطن عن قلقها العميق إزاء استمرار هجمات المليشيا الحوثية الاراضي السعودية وعلى المدنيين في اليمن، والتي تأتي في وقت اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وأيدت السعودية الدخول في تسوية تفاوضية.

ودعت الخارجية الأمريكية، المليشيا إلى إظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص جريفيث لتحقيق السلام.

ودان أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اعتداءات الحوثي على السعودية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الأعمال.

بدوره، دان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، محاولات الميليشيات عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية. وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

ودانت الاردن استمرار الحوثيين في استهداف مناطق مدنية في السعودية. كما دانت مصر، استهداف الحوثي لأراضي السعودية، معربة عن استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي، وخرقاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.