شكرا لقرائتكم خبر عن محامو ترامب يطالبون بالعدول عن «محاكمة غير دستورية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، من مجلس الشيوخ، العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها تعد انتهاكاً للدستور و«مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية»؛ وذلك بالتزامن مع اجتماع لمجلس مدينة بالم بيتش في فلوريدا، قد يقرر مدى مشروعية إقامة ترامب الدائمة في منتجعه الخاص للجولف، مارالاغو.

وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن «اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحدها لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلها».محاكمة ثانية

وقال مصدر: إن المحاكمة الثانية لترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس، ستبدأ، اليوم الثلاثاء، بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية؛ لأنه لم يعد رئيساً. وذكر المصدر المطلع على المناقشات أن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير، ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر غد الأربعاء.وأكد فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمت، الاثنين، أن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم. وقال المحامون: إن الخطاب الذي ألقاه ترامب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب «لم يكن عملاً يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة».

ويأمل المشرعون الديمقراطيون التسعة في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

المنزل الشتوي

وبالتزامن مع إجراءات المحاكمة في مجلس الشيوخ، سيبحث مجلس مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، مدى قانونية إقامة الرئيس السابق الدائمة، في منتجعه الخاص للجولف المعروف باسم «مارالاغو». وقد اشترى ترامب العقار في بالم بيتش عام 1985، وحوله إلى نادٍ خاص، وأصبح منزله الشتوي خلال سنوات رئاسته ال4 الماضية. ويتساءل الجيران عما إذا كان من الممكن أن يصبح النادي منزل ترامب الدائم، وأرسل سكان بالم بيتش الذين يجاورون المنزل، في ديسمبر الماضي، رسالة إلى زعماء البلدة، أشاروا فيها إلى اتفاق موقع عام 1993، يقولون إنه يحظر على أي شخص العيش في العقار بشكل دائم، بدعوى أنه نادٍ اجتماعي. وبينما لا يُعرف بالضبط ما هو على جدول أعمال اجتماع مجلس المدينة المقرر، اليوم الثلاثاء، إلا أن مدير بالم بيتش، كيرك بلوين، كان قد أشار سابقاً إلى أن الاجتماع يمكن أن يناقش أمر إقامة ترامب الدائمة في مارالاغو.

مراجعة قانونية

وقال بلوين: إن الأمر «يخضع للمراجعة القانونية من قبل محامي المدينة جون سكيب راندولف. المحامي يراجع اتفاق إعلان الاستخدام وقواعد الأوامر الخاصة بنا، لتحديد إذا كان بإمكان ترامب العيش في مارالاغو».لكن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت قبل أيام، إن المحامي راندولف أوصى مجلس المدينة في مذكرة خاصة، بالسماح لترامب بالعيش في مارالاغو. (وكالات)