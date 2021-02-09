شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أمريكا لن تحقق مناعة القطيع قبل نهاية الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع قبل نهاية الصيف في وقت تتحرك فيه المزيد من دول العالم لإجازة اللقاحات والمسارعة في تلقيح مواطنيها وحتى المهاجرين غير الشرعيين كما فعلت بريطانيا، فيما أزالت المجر آخر عقبة أمام التطعيم بلقاح «سبوتنيك-في» الروسي، وأعلنت النمسا انفتاحها على تصنيع اللقاحين الروسي أو الصيني المضادين ل«كورونا».

وقال بايدن، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 في المئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس «كورونا»، بحلول نهاية هذا الصيف. وقال بايدن لشبكة (سي.بي.إس) الإخبارية، في مقابلة: «فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية الصيف صعبة للغاية».

ضوء أخضر مجري

من جانبها، أزالت المجر آخر عقبة أمام التطعيم بلقاح «سبوتنيك-في» الروسي، بعد موافقة السلطات الصحية الوطنية على استعماله، وقال وزير الصحة ميكلوس كاسلر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: إن «المركز الوطني للصحة العامة أنهى التجارب الرسمية ويمكن استعمال اللقاح».

أسوأ من الحرب

واعتبرت وزيرة العمل التشيكية جانا مالاكوفا، في حلقة تلفزيونية، أنّ تداعيات جائحة «كوفيد-19» تعدّ أسوأ من آثار الحرب العالمية الثانية، فيما دعت لإعادة فتح المدارس.

وأغلقت المدارس والمطاعم ودور السينما والمسارح ومعظم المتاجر أبوابها مراراً منذ مارس/آذار من العام الماضي، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10,7 مليون نسمة.

تأمين اللقاح للمهاجرين

وفي بريطانيا، سيكون للمهاجرين الذين لا يملكون أوراقاً حقّ تلقي اللقاح المضاد ل«كورونا» مجاناً، وحتى بدون التحقق من مكان إقامتهم، كما أعلنت الحكومة البريطانية، وقال متحدث باسم الحكومة، إن «اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» ستقدّم مجاناً لكل من يعيشون في المملكة المتحدة، مهما كان وضعهم القانوني كمهاجرين». وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير المسجلين على الأراضي البريطانية يبلغ نحو 1,3 مليون.

أوكرانيا تشتكي

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دول الاتحاد الأوروبي إلى «إعطاء قسم» من لقاحاتها إلى أوكرانيا، بعدما اشتكت من عدم وصولها إلى جرعات. وقالت في مداخلة متلفزة خلال مؤتمر حول «كوفيد-19» نظم في كييف «طلبت من الدول الأعضاء إعطاء جزء من لقاحاتها إلى أوكرانيا.

ورصِدت أوّل إصابتين في تورنتو بالنسخة المتحوّرة البرازيليّة والجنوب إفريقية من فيروس «كورونا»، وفق ما أعلنت، الأحد، السلطات الصحّية في أكبر مدينة في كندا.

وقالت السلطات في بيان، إنّ «المتحوّر بي.1» البرازيلي من فيروس «كورونا» اكتُشِف لدى أحد سكّان تورنتو الذي كان سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل، وهو الآن في المستشفى. كذلك، أعلنت السلطات الصحّية في تورونتو رصد أوّل إصابة بالنسخة المتحوّرة الجنوب إفريقيّة من فيروس «كورونا»، والتي قالت إنّها تُشكّل أيضاً مصدر «قلق».

(وكالات)