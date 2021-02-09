شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة سودانية جديدة تعتمد على الالتزام والوعي بالتحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الاثنين، تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ضمّت 25 حقيبة، مع إرجاء وزارة التربية والتعليم للمزيد من التشاور، فيما تم الإبقاء على وزراء الدفاع والري والعدل، في حين أعلنت السلطات، أمس، فرض حظر التجوال وإغلاق المدارس في ولاية شمال كردفان، إثر احتجاجات بمدينة الأبيض، تخللتها أعمال شغب وتخريب.

وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي، إن التشكيل الحكومي الجديد اعتمد على معايير الكفاءة، كما اعتمد على الالتزام والوعي السياسي بتحديات المرحلة.

وقال، إن التشكيل الوزاري الجديد جاء نتيجة مناقشات استمرت لشهور، ويضمن رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد.

وأضاف أن القوى المشاركة في التشكيل الوزاري ستتحمل المسؤولية عن معالجة الأزمات التي تواجه البلاد.

ولفت إلى أن السودان يحتاج لبرنامج يحقق العدالة الانتقالية بمفهومهما الشامل، وعدم إفلات أي شخص من العقاب، مشدداً على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي لتحصين المرحلة الانتقالية. وتابع أن «السودان شهد انفتاحاً على العالم الخارجي، خلال الفترة الماضية، وأزلنا الحصار المفروض عليها»، مضيفاً أنه: «سنواصل التزامنا الصارم بمبادئ الثورة رغم كل الصعاب».

برامج زمنية

ورداً على أسئلة الصحفيين، ذكر حمدوك أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى الالتزام ببرامج زمنية.

وذكر أن البلاد ستستخدم الاستثمارات الدولية لتطوير إنتاج البترول ومضاعفته، وكذلك لدفع قطاع الكهرباء وقطاع الزراعة، بما يحقق نقلة في الاقتصاد السوداني.

وفي التشكيل الجديد تم تعيين خالد يوسف وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، وعز الدين الشيخ للداخلية.

كما تم تعيين مريم الصادق المهدي للخارجية، وبثينة إبراهيم للحكم الاتحادي، حمزة بلول للإعلام، هاشم حسب الرسول للاتصالات، جبريل إبراهيم (المالية)، الطاهر إبراهيم (الزراعة)، حافظ إبراهيم (الثروة الحيوانية)، عمر النجيب (الصحة)، معتصم أحمد صالح (التنمية الاجتماعية)، يوسف الضي (الشباب والرياضة)، تيسير النوراني (العمل)، ميرغني موسي (النقل)، على جدو (التجارة)، إبراهيم الشيخ (الصناعة)، عبدالله يحيى (التنمية العمرانية)، الهادي محمد إبراهيم (الاستثمار)، محمد بشير أبونمو (المعادن)، انتصار صغيرون (التعليم العالي)، جادين على عبيد (الطاقة والتعدين).

حظر تجوال بشمال كردفان

من جهة أخرى، أعلنت السلطات، أمس، فرض حظر التجوال وإغلاق المدارس في ولاية شمال كردفان، إثر احتجاجات بمدينة الأبيض، تخللتها أعمال شغب وتخريب. وشمل القرار أيضاً، إغلاق المدارس في عاصمة الولاية الأبيض، على أن تستأنف يوم الأحد المقبل، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب.

وبحسب شهود عيان فإن المدينة شهدت صباح أمس تظاهرات شارك فيها طلاب ومواطنون تندد بغلاء الأسعار.

وبحسب الشهود فإن المحتجين قاموا بإضرام النيران في مركبات نقل عامة وخاصة، وتهشيم المصرف السوداني الفرنسي بالمدينة، وسلب محالّ تجاربة.

ودانت حكومة الولاية أعمال التخريب التي طالت المدينة، معلنة حالة الطوارئ، وحظر تجوال من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً لحين عودة الهدوء واستقرار الأوضاع في المدينة، مشددة على أنه سيتم تقديم المجرمين للعدالة.(وكالات)