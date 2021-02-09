شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسي الليبي الجديد يبحث آليات تشكيل الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة رئيسه محمد يونس المنفي، أمس الاثنين في اجتماعه الأول عبر تطبيق زووم، آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها، فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، اتفاق الأطراف الليبية «على ميزانية موحدة لشهرين، وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية»، في حين أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس خلال اتصال هاتفي مع المنفي أن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا.

وقال مسؤول الإعلام بالمجلس الرئاسي الجديد إن الاجتماع كان بحضور عبدالله حسين اللافي وموسى الكوني وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، وتم مناقشة خطة العمل للتأسيس وإدارة المرحلة التمهيدية الآتية.

كما تم التشاور حول آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها وعرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب الليبي.

وشدد المنفي على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على حل كافة المشاكل وتذليل الصعاب كافة من أجل الانطلاقة الفعلية في عمل المجلس وتنفيذ المهام كافة التي انتخب من أجلها واختتم الرئيس الاجتماع وعلى أن يستكمل النقاش وتوسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي.

الرئيس التونسي يهاتف المنفي

من جهة أخرى، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي أن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا.

وبينت الرئاسة التونسية عبر مكتبها الإعلامي أن سعيد أعرب عن عميق ارتياحه لنجاح الانتخابات التي تعدّ حدثاً تاريخياً لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم، مشدداً على حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.

ووجه سعيد الدعوة للمنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

بدوره، أكد المنفي لسعيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين التونسي والليبي، بما يجمعهما من روابط مشتركة، وثمن عاليا الدور التونسي في الوصول لحل للأزمة الليبية.

في الأثناء، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، اتفاق الأطراف الليبية «على ميزانية موحدة لشهرين، وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية»، معتبرة أن من شأن اتخاذ هذين القرارين «أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية». وأعلنت البعثة أن المبعوث الجديد يان كوبيش، باشر أمس الاثنين مهام منصبه.

التزام أممي

وقالت البعثة الأممية، في تغريدة عبر «تويتر»، إن الدبلوماسي السلوفاكي أكد التزام الأمم المتحدة الثابت بليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، بناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا.

وهاتف المبعوث الجديد أمس، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة، في محادثتين أكد خلالهما أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وأشار إلى أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

تهنئة ألمانية لكوبيش

وهنأت ألمانيا كوبيش، ببدء مهامه رسمياً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية دينيس كوميتات، في تغريدة عبر «تويتر»: «أهنئ يان كوبيش على مهمته الجديدة كمبعوث أممي جديد لليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

توقيت مهم

وأشار المتحدث إلى أن مهمة المبعوث الجديد لا تقل أهمية عن مهمته السابقة في لبنان، معبراً عن أمنياته لكوبيش بالتوفيق في مهمته الجديدة في هذا التوقيت الهام لمستقبل ليبيا.

معيتيق يبحث فتح الطريق الساحلي

في الأثناء، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس، مع مسؤول أممي خطوات فتح الطريق الساحلي.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية، ريزدن زينينجا.

وأعرب معيتيق عن ترحيبه بمنسق البعثة في مهمته، مؤكداً دعم مجهودات بعثة الأمم المتحدة للدعم والاستقرار في ليبيا.

وناقش المسؤولان الليبي والأممي آلية «توحيد الميزانية والخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلي ودعم مجهودات لجنة «5+5» وكذلك التنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين ودعم مسارات التسوية المنبثقة عليه».

من جانبه،أشاد زينينجا بالجهود «التي بذلها معيتيق من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية وتعاونه المتواصل مع بعثة الأمم المتحدة».

(وكالات)