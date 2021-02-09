«مسبار الأمل» حديث الصحافة العالمية

إعداد: هشام مدخنة وأحمد البشير

تابعت الصحف والمجلات العالمية العلمية المرموقة تغطيتها الواسعة لمهمة الإمارات لاستكشاف الكواكب مع بدء العد التنازلي لدخول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ في سابقة تاريخية تعزز مكانة الإمارات المتنامية كمركز للعلوم والمعارف الفضائية.

وأفردت معظم الصحف عناوين ومساحات واسعة ركزت فيها على نقل رحلة المسبار نحو الكوكب الأحمر، ووصّفت الحدث التاريخي لحظة بلحظة.

وكالة الأنباء الفرنسية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مسبار الأمل الإماراتي يعتبر أول رحلة عربية استكشافية إلى مدار كوكب المريخ، وأول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.

وأوضحت أن كلاً من الإمارات والصين والولايات المتحدة، أطلقت مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو/ تموز الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطاباً للاهتمام في المجموعة الشمسية. وفي حال نجاح المهمة، ستصبح الدولة الخليجية التي تحتفل هذا العام بذكرى تأسيسها الخمسين، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ، بينما ستصبح الصين السادسة في اليوم التالي.

وقبيل الموعد المرتقب، أضاءت الإمارات معالمها باللون الأحمر ليلاً، ووضعت الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة «مسبار الأمل»، بينما يستعد برج خليفة، أطول مباني العالم، لعرض احتفالي ضخم.

وعلى عكس مشروعي المريخ الآخرين، «تياونوين-1» الصيني، و«المريخ 2020» الأمريكي، لن يهبط المسبار الإماراتي على الكوكب الأحمر، بل سيدور بدلاً من ذلك حوله لمدة عام مريخي كامل أي ما يعادل 687 يوماً.

وبعد انطلاقه بنجاح من اليابان في يوليو الماضي، تواجه مهمة «مسبار الأمل» مناورتها «الأكثر أهمية وتعقيداً»، وفقاً لمسؤولين إماراتيين، مع نسبة نجاح تبلغ 50 في المئة لدخول مدار المريخ.

موقع «ديجيتال تريندز» الأمريكي

وصف موقع «ديجيتال تريندز» الأمريكي شهر فبراير/ شباط الجاري بالمزدحم لعشاق المريخ، ليس مع مهمة واحدة، أو اثنتين، بل ثلاث بعثات منفصلة من المقرر أن تصل جميعها إلى الكوكب الأحمر في هذه الفترة. وستكون مهمة «الأمل» الإماراتية الأولى التي تصل إلى كوكب المريخ، والتي من المقرر أن تدخل المدار المريخي اليومالثلاثاء 9 فبراير، لجمع البيانات حول الظروف الجوية على الكوكب.

ويعتبر «مسبار الأمل» أيضاً أول مهمة بين الكواكب من قبل دولة عربية، وفي حال نجاحها، ستكون الإمارات خامس دولة تصل بمهمة تاريخية إلى المريخ، إلى جانب الولايات المتحدة والهند وروسيا ووكالة الفضاء الأوروبية.

صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية

ونشرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانيــة مقــالاً مطولاً عــــن اقتراب الإمارات أن تصبح أول دولة عربية تنجــــح في الوصول إلى المريخ، مع اقتراب مسبارها «الأمل» من الدخول في مدار الكوكب الأحمر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الإمارات العربية المتحدة أطلقت أول مهمة للمريخ في العالم العربي، تحت مسمى «الأمل» أو «هوب» العام الماضي، ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية مدار الكوكب الأحمر في 9 فبراير بعد رحلة استغرقت 200 يوم. وإذا نجحت المهمة، فستصبح الإمارات خامس منظمة دولية تزور الكوكب الأحمر، بعد الولايات المتحدة والهند وروسيا ووكالة الفضاء الأوروبية.

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية

من جانبها، عنوت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «مسبار الأمل الإماراتي يستعد لدخول مدار المريخ». وذكرت الصحيفة أن المسبار سيسبر غور الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وهو أمر لم يتم القيام به من قبل أي مهمة سابقة للمريخ.

ونوهت «ديلي ميل» بإن فهم الغلاف الجوي للكواكب الأخرى سيسمح للباحثين بفهم الأرض، وفهم الكواكب الأخرى في الكون بشكل أفضل. وأن «مسبار الأمل» بأدواته الثلاث التي يحملها يهدف إلى الإجابة عن أسئلة كانت غامضة، من بينها كيف تؤثر الظروف المناخية في جميع أنحاء الغلاف الجوي للمريخ على معدلات الهيدروجين والأوكسجين؟ كما ستجمع الأدوات نقاط بيانات مختلفة عن الغلاف الجوي لقياس التغيرات الموسمية واليومية أيضاً.

موقع «يو بي آي» الأمريكي

تحدث موقع «يو بي آي» الأمريكي عن بدء حقبة جديدة من استكشاف المريخ، اليوم الثلاثاء، مــع الوصول المتوقع لمركبة «الأمل» الفضائيــة التابعــة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدارها بالقرب من كوكب المريخ. وستكون الإمارات الأولى من بين ثلاثة وافدين آخرين مخطط لهم زيارة الكوكب الأحمر لشهر فبراير/ شباط الجاري.

أسوشيتد برس

من جهتها، قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن الإمارات والصين تعتبران من الوافدين الجدد إلى المريخ، وفي حال نجحت الإمارات سيكون ذلك أول إنجاز عربي متميز في عالم الفضاء. وفي ذلك قال عمران شرف: «نحن متحمسون للغاية كمهندسين وعلماء، وفي الوقت نفسه نشعر بالتوتر الشديد والسعادة والقلق في آن واحد».

موقع «دويتشه فيليه» الألماني

في سياق متصل، قال موقع «دويتشه فيليه» الألماني إن حكومة دولة الإمارات تهدف من رحلة «مسبار الأمل» للمريخ إلى تعزيز التبادل العلمي العالمي وتطوير القطاعات المعرفية والاقتصاد.

وقد تم الإعلان عن المهمة في عام 2014 بعد دراسة جدوى تمت في العام الذي سبقه، وبعد سبع سنوات فقط من طرح الفكرة. وفي اختيار الاسم يقول صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن الحكومة اختارت الاسم من «آلاف الاقتراحات لكونه يرسل رسالة تفاؤل لملايين الشباب العرب».

وتحدث الموقع عن أن قطاع الفضاء الإماراتي صغير ولكنه يتمتع بسجل ناجح، فقد نشط في مراقبة الأرض لنحو عقد من الزمن، ويعود تاريخه إلى عام 2006 عندما بدأت وكالة الفضاء الوطنية، التي يديرها مركز محمد بن راشد للفضاء، برنامجاً لتبادل الخبرات والمعرفة مع كوريا الجنوبية. وساهم هذا التعاون في إنتاج مجموعة من الأقمار الصناعية لرصد الأرض، بما في ذلك «دبي سات1»، و«دبي سات2»، اللذان أطلقا تباعاً في 2009 و2013، وتبعهما قمر نانوي وهو «نايف1» في 2017، أما في 2018 فقد تم إطلاق أول قمر صناعي للاستشعار عن بعد تم صنعه وتصميمه في الإمارات بشكل كامل. كما أصبح هزاع المنصوري أول إماراتي يذهب إلى الفضاء في مهمة علمية عام 2019.

وتهدف رحلة «الأمل» إلى تحقيق ثلاثة أهداف علمية، لكن الهدف الرئيسي هو تقديم أول صورة كاملة للغلاف الجوي للمريخ، وبمجرد التحقق من هذه البيانات، فستكون متاحة لمجتمع أبحاث الفضاء العالمي.

موقع «ساينس تايمز» الأمريكي

ذكر موقع «ساينس تايمز» الأمريكي أنه من المقرر أن يصل مسبار «الأمل» الإماراتي إلى المريخ في التاسع من فبراير/ شباط الجاري، فيما وصفه بسباق الفضاء إلى المريخ. وسيكون المسبار الفضائي الإماراتي هو الأول من بين ثلاث مركبات فضائية تصل إلى الكوكب الأحمر في غضون شهر واحد. وقال الموقع أن الإمارات أطلقت المهمة الفضائية العربية الأولى مع الصين والولايات المتحدة. واستفادت الدول الثلاث من الوقت الذي كانت فيه الأرض والمريخ في أقرب نقطة لبعضهما بعضاً في يوليو/ تموز الماضي. في مهمة من شأنها استكشاف المريخ ودراسة العواصــــف الترابيــة وأنظمـة الطقــس اليوميـــة والموسمية في الكوكب الأحمر.

وذكـر الموقع أنه في حال نجح مسبار «الأمل» في الوصول إلى مـدار كــوكب المريخ، فسيكون زعــيـم الشـــــرق الأوسط خامس دولة في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، بالتزامن مع الــذكرى الخمــسين لتأسيس دولة الإمارات.

الأوبزرفر

سلطت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في تقرير لها الضوء على المهمات المريخية الثلاث التي تصل إلى الكوكب الأحمر خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، والتابعة لكل من دولة الإمارات والولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن «مسبار الأمل» ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ قد يكون أول الواصلين في ما يعتبر أول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب.

وتطرق التقرير إلى أن «مسبار الأمل» الإماراتي الذي يعد أول مهمة مريخية تطلقها دولة في العالم العربي، يتوقع دخوله مدار المريخ في 9 فبراير الجاري ليبدأ بدراسة تفصيلية لمناخ وطقس الكوكب الأحمر من غلافه الجوي لمدة تقارب عامين أرضيين، لإتمام مهمته التاريخية ذات الأهداف العلمية غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه عند وصول «مسبار الأمل» إلى المرحلة السادسة والأخيرة في رحلته المريخية، وهي المرحلة العلمية، ستبدأ الأجهزة العلمية الثلاثة المتطورة على متنه بجمع المعلومات والبيانات عن الغلاف الجوي للكوكب وعلى مدار سنة مريخية كاملة تعادل 687 يومـــاً أرضـــياً، قــــابلــــــة للتمديد سنة مريخية إضافية، لترصد كل ما يتعلق بكيفية تغير طقس المريخ على مدار اليوم، وبين فصول السنة المريخية، إضافة إلى دراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ.

ويرصد المسبار أيضاً العلاقــة بين طبــقــات الغلاف الجوي الدنيا والعليا لكوكب المريخ، ويراقب الظواهر الجوية على سطحه.

الجارديان

بدورها نشرت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني مقالاً عن المهام الفضائية الثلاث التي أرسلتها كلٌ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى المريخ، ومدى ارتفاع مستويات التوتر والترقب للمرحلة الأصعب من رحلة هذه المهام الثلاث من الأرض إلى المريخ.

وقالت الصحيفة إن سماء الكوكب الأحمر ستشهد عروض طيران مذهلة في الأيام القليلة المقبلة عندما تصل ثلاثة مهمات إليه بعد رحلة امتدت ملايين الكيلومترات عبر الفضاء العميق.

بلومبيرج

وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، إن مسبار «الأمل» الإماراتي سيصل إلى مداره، اليوم الثلاثاء، في أول رحلة استكشافية للإمارات إلى الفضاء السحيق. والمسبار مصمم لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وهو بمثابة قمر صناعي خاص بالطقس لتحليل الجوانب الديناميكية للغلاف عبر الكوكب بأسره. وتهدف المهمة التي تستغرق عامين أيضاً إلى دراسة الهيدروجين والأوكسجين في الغلاف المحيط بكوكب المريخ، ولماذا يتم فقدان هذه العناصر.

«ذا صن» البريطانية

وعنونت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «مركبة الأمل الإماراتية تفوز بسباق 2021 للفضاء». في إشارة إلى أن الإمارات تتنافس مع الولايات المتحدة والصين في الوصول إلى الكوكب الأحمر. وبذلك يمكن أن تصبح الإمارات قريباً الدولة الخامسة على الإطلاق التي تصل إلى مدار المريخ بمركبة فضائية.

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى نجاح مهمة الأمل المتوقع بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع منظمات أكاديمية أخرى في الولايات المتحدة.

صحيفة «لا ليبر بلجيك»

أضاءت صحيفة بلجيكية على مهمة الإمارات للاستكشاف الفضائي، مع بدء العد التنازلي لدخول «مسبار الأمل» مدار كوكب المريخ.

وقالت صحيفة «لا ليبر بلجيك» الصادرة أمس الاثنين في بروكسل: في حال نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار المريخ، فستصبح الإمارات الدولة الخامسة التي تصل إلى الكوكب الأحمر.

وأوضحت أن المسبار الذي يعد أول مهمة للإمارات إلى المريخ، يتوقع دخوله مدار الكوكب الأحمر في 9 فبراير، ليبدأ دراسة تفصيلية لمناخ الكوكب الأحمر، من غلافه الجوي لمدة تقارب عامـين أرضيين، لإتمام مهمته التاريخية ذات الأهداف العلمية غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية.

موقع «فيزورج»

قال موقع «فيزورج» Phys.org المتخصص بالأبحاث والعلوم، هناك ثلاث مركبات ستصل في تتابع سريع إلى كوكب المريخ، وسيكون مسبار «الأمل» الإماراتي أول الواصلين. ونقل الموقع عن عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ قوله: «نحن متحمسون للغاية كمهندسين وعلماء، ونشعر في الوقت نفسه بالتوتر والسعادة والقلق». مضيفاً: «إن بدء العام الجديد بهذا الإنجاز التاريخي أمر في غاية الأهمية بالنسبة لشعب الإمارات العربية المتحدة».

وكالة «سبوتنيك»

قالت وكالة «سبوتنيك» الدولية للأنباء والبث الإذاعي إنه من المقرر أن يدخل مسبار «الأمل» الإماراتي، وهو أول مركبة فضائية عربية في التاريخ، مدار المريخ اليوم الثلاثاء، ليكون بذلك أول الواصلين الثلاثة هذا الشهر إلى الكوكب الأحمر بعد فورة الإطلاق العام الماضي.

وأضافت الوكالة: بهذه المناسبة أضاءت المعالم الأساسية في جميع أنحاء الإمارات باللون الأحمر، وتزينت صفحات التواصل الاجتماعي بعلامة التصنيف الدالة على المناسبة التاريخية، وسيكون برج خليفة، أطول مبنى في العالم، محور عرض احتفالي في يوم نجاح المهمة.