مسؤولون: الإمارات منارة أضاءت ببريقها أرجاء المعمورة

أكد مسؤولون وفعاليات مجتمعية أن دولة الإمارات منارة أضاءت ببريقها أرجاء المعمورة، مشددين أنها تخدم المبشرية بمسبار الأمل.محطة جديدة

أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن دخول مسبار الأمل إلى مداره والذي يأتي في خضم استعدادنا للاحتفاء بالخمسين عاماً القادمة، محطة جديدة في مسيرة دولة سيرة إنجازاتها لا تتوقف، تصل وتواصل إلى سقف آخر من أحلامها التي ستغدو بعد فترة إنجازاً آخر.

وقالت: إنها الإرادة التي تُصر على ارتياد المدارات الأبعد، وبذات الإرادة الحيّة النابضة ستواصل ارتياد الآفاق الواعدة أمامها، وجزء من تصميمنا على أن نُصمم مستقبلاً يليق بأجيالنا، وأن نخوض الرهان إلى آخره.

مكانة وريادة

أكد زكي أنور نسيبة وزير دولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا يشهد لها العالم أجمع.

وأوضح أن وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، يؤكد على مكانة وريادة الإمارات في علوم واستكشاف الفضاء ووصفه بأنه إنجاز تاريخي يجسد طموحات قيادة وشعب الإمارات لتكون الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تحقق هذا التفوق النوعي.

حول المريخ

قال الشيخ مروان المعلا رئيس جمعية أم القيوين الخيرية: إنه مع قرب دخول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ، تترقب الإمارات ومعها الدول العربية إنجازاً طال انتظاره، يعيد لهم أمجادهم، ويؤكد أن «الأمل» الذي بعثت به دار زايد إلى أبعد نقطة وصلت إليها البشرية في الفضاء؛ نتاج إيمان قيادتنا الرشيدة بأبنائها الذين عملوا جاهدين طيلة 7 سنوات؛ لتحقيق طموح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي زرع فيهم، حب الريادة والرغبة، ليينع زرعه أمجاداً في الأرض والسماء، وتصبح الإمارات قاب قوسين أو أدنى من الإبحار في مدار المريخ بـ«الأمل».

ثقافة جديدة

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن مسبار الأمل يغرس ثقافة جديدة في نفوس ووجدان أبناء وبنات الوطن.

وقال: «فخورون بقيادتنا الحكيمة التي استطاعت برؤيتها الاستراتيجية أن تحقق إنجازاً عظيماً بإطلاق مسبار الأمل الذي يضاف إلى رصيدها من الإنجازات الاقتصادية والعلمية ويعزز من ريادة الدولة عالمياً في مجال أبحاث الفضاء».

إبداع الشباب

من جانبه قال سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن مسبار الأمل يعتبر أحد أهم المشاريع التي برهنت على إبداع الشباب الإماراتي وعكست ما يتمتعون به من إمكانات وخبرات علمية متقدمة.

صفحة مشرقة

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»: مع وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ، تكتب دولة الإمارات صفحة جديدة مشرقة في سجل إنجازاتها العالمية الرائدة، والنابعة من رؤية قيادتها الرشيدة، التي رسمت نهجاً واضحاً لجميع استراتيجياتها وخططها.

طموح لايتوقف

قال علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، إن وصول مسبار الأمل إلى المريخ بعد رحلة استغرقت قرابة 7 أشهر، وصل خلالها إلى مداره على الكوكب الأحمر، في وقت يتزامن فيه هذا الحدث التاريخي مع احتفالات الدولة بالذكرى 50 لقيام الاتحاد، وهو الإنجاز المشرف ليس لدولة الإمارات وحدها، وإنما للعرب وللحضارة العربية التي كانت منارة أضاءت ببريقها أرجاء المعمورة، والإمارات اليوم وهي تواصل هذا المسار بكل قوة وتحدٍّ وإصرار تستلهم في ذلك طموح والدنا الراحل، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

إصرار القيادة

قالت مريم محمد الرميثي، المديرة العامة مؤسسة التنمية الأسرية، إن وصول المسبار إلى المريخ، يؤكد نجاح المشروعات الوطنية التي تتبناها الدولة وتعمل عليها بكل إصرار، وإيمان بنجاح الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

طفرة علمية مستقبلية

اكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الاكتشافات العلمية لها ما بعدها من خدمة للوطن وللبشرية جمعاء، فكم اكتشاف علمي أضحى الكوكب الأرضي ومن يعيش عليه، يتمتعون ويترفهون بذلك العلم الجديد، وتتسارع وتيرة التقدم والخدمات بفضل استخدام العقل البشري.

إنجاز علمي باهر

قال محمد سعيد النيادي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن وصول المسبار إلى كوكب المريخ إنجاز علمي باهر، بأننا أهل حضارة وعلم وقيم، قادرون على تحقيق الآمال للشعوب.

فخر واعتزاز

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يمثّل دخول مسبار الأمل لمدار الكوكب الأحمر مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعاً في المجموعة، لاسيما أن هذا النجاح يشكّل ثمرة رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لطالما تضع بين أيدينا دروساً قيّمة عنوانها الطموح والريادة، وباعتبارنا مؤسسة وطنية، يلهمنا هذا الإنجاز لمواصلة الوفاء بمسؤولياتنا والتزامنا تجاه دولةٍ لم تعرف يوماً المستحيل».

دولة عظيمة

أكد أحمد سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة أن لا شيء مستحيل بإذن الله بوجود قيادة تؤمن بقدرات مجتمعها وتريد له التميز والريادة، وبوجود شعب متلاحم مع قيادته طموحٍ متسلح بالعلم والمعرفة ليحقق ما تصبو إليه دولته.

وأضاف سبيعان: «مسبارُ الأمل» تتحقق معه آمال كل إماراتي وكل محب لهذه الدولة العظيمة.

رسالة مهمة

أكد الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، أن الإمارات سطرت التاريخ منذ انطلاق «مسبار الأمل» نحو المريخ؛ لتحجز لها وللعرب مقعداً مهماً في الفضاء؛ حيث تبعث دولة الإمارات من خلال إطلاق هذا المسبار متجهاً إلى الكوكب الأحمر (المريخ) رسالة مهمة للعالم؛ وهي أن الطموح والتحدي والشباب والعزيمة والخطة الواضحة مع الهدف الاستراتيجي.