حفل زفاف وهروب وصراخ.. شهود عيان يكشفون لحظات انهيار حائط فندق المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

كشف عدد من شهود العيان، لحظات انهيار حائط أحد الفنادق الشهيرة داخل محافظة المنيا، مساء الاثنين، أسفر عن مصرع ابن مالك الفندق و3 آخرين.

وأوضح شهود العيان، أنه خلال انعقاد حفل زفاف داخل إحدى قاعات الأفراح في الفندق حورس السياحي، شمال مدينة المنيا، فوجئ الجميع بتسرب كميات كبيرة من المياه؛ نتيجة انفجار ماسورة رئيسية؛ وقبل الانهيار هروع الجميع من القاعة وسط صراخات وإطلاق الاستغاثات.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانهيار حائط بطول 25 مترًا؛ بسبب حدوث انفجار بماسورة مياه، داخل فندق حورس السياحي بشمال المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 نقلوا جميعًا إلى المستشفى العام.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف، وتبيّن بالفحص مصرع توما ثروت ملك 21 عامًا، ابن صاحب الفندق، وأُصيب كل من: هاني عزت جوني 56 عامًا، مدرس، بجرح بالساق الأيسر بطول 4سم، ومقيم بمدينة ملوي، وأبوالقاسم جابر عبد العليم 29 عامًا، فرد أمن بالفندق بسحجات وكدمات وتشنق عصبي، ورامز رأفت مرقص، 18 عامًا، بكسر بالساق الأيمن ويقيمان بمدينة المنيا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، وانتقل العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا للوقوف علي تداعيات الحادث، وجرى إخطار شركتي المياه والكهرباء لإتخاذ اللازم وفصل التيار، ورفع أنقاض الحائط المنهار.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع الحادث، برفقة الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة.

كما زار المحافظ مستشفى المنيا العام، للاطمئنان على حالة المصابين، ووجّه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعياً أن يلهمهم الله الصبر والسلوان وان يتغمد المتوفي بالرحمة والمغفرة.