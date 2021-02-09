وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات جمهورية، شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

1- الدكتور حسن عبداللطيف أبوالعلا، نائبا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

2- الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعي، نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

3- الدكتور هشام كامل عبداللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

4- الدكتور عمر محمد الحسيني عبدالسلام، عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس.

5- الدكتور دينا محمد عباس مندور، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

6- الدكتور سامي عبدالسلام سالم خليل، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

7- الدكتور رمضان أحمد عبدالنبي عامر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بني سويف.

8- الدكتور أبوالحسن عبدالموجود إبراهيم أبوزيد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.

9- الدكتور عادل محمد محمود علي، عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط.

10- الدكتور مجدي عبدالجواد علوان عثمان، عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.

11- الدكتور أسامة محمد عبدالمنعم عطية إمام، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.

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