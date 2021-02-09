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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالجامعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات جمهورية، شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

1- الدكتور حسن عبداللطيف أبوالعلا، نائبا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.
2- الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعي، نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.
3- الدكتور هشام كامل عبداللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
4- الدكتور عمر محمد الحسيني عبدالسلام، عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس.
5- الدكتور دينا محمد عباس مندور، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
6- الدكتور سامي عبدالسلام سالم خليل، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.
7- الدكتور رمضان أحمد عبدالنبي عامر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بني سويف.
8- الدكتور أبوالحسن عبدالموجود إبراهيم أبوزيد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.
9- الدكتور عادل محمد محمود علي، عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط.
10- الدكتور مجدي عبدالجواد علوان عثمان، عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.
11- الدكتور أسامة محمد عبدالمنعم عطية إمام، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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