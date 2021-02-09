«الحوار الفلسطيني» بالقاهرة يبحث ترتيبات إجراء الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

انطلقت في القاهرة، أمس، جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة 14 فصيلاً، على رأسها حركتا فتح وحماس حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية لأول مرة منذ 15 عاماً.

وقالت مصادر مصرية لـ«الاتحاد»: إن جلسة الحوار الوطني في القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني، وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين، والتي ستكون أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006، وكذلك أول انتخابات رئاسية منذ 2005، مشيرة إلى أن عقبات يجرى التفاهم عليها لتحقيق المصالحة الكاملة والتصديق عليها في أجواء إيجابية.

وبحسب المصادر، فإن مسؤولي المخابرات العامة المصرية شاركوا في الجلسة الافتتاحية إلى جانب ممثلين عن 14 فصيلاً إضافة إلى مستقلين، لمناقشة ملفات الانتخابات العامة ومنظمة التحرير، موضحة أن المحادثات شملت أيضاً النقاش حول حلول للأوضاع في قطاع غزة ومعبر رفح لتخفيف معانات الفلسطينيين.

ويستمر الحوار حتى يوم غدٍ الأربعاء، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن تجري الفصائل المشاركة لقاءات جماعية برعاية مصرية، وأخرى ثنائية لبحث قضايا تتعلق بشكل المشاركة في الانتخابات، وضمان نجاحها، وإزالة العقبات التي تهددها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الشهر الماضي عن انتخابات تشريعية يوم 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، على أن يتم استكمال تشكيل ما يعرف بـ«المجلس الوطني» يوم 31 أغسطس من العام الجاري، ويعتبر «المجلس الوطني» بمثابة «برلمان» منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل كافة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي «حماس» و«الجهاد».