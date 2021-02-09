خبراء لـ «الاتحاد»: لا بد من خطط استراتيجية لمواجهة إرهاب الحوثي

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال وأحمد عاطف (القاهرة)

قال خبراء ومحللون، إن ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية تهدد استقرار اليمن ودول الجوار، مؤكدين ضرورة إعداد خطط استراتيجية واضحة وقوية من قبل القوى الدولية والإقليمية لمواجهة هذا التمدد والتخريب. وقال المحلل اليمني ياسر عبدالرحمن، إن الميليشيات لا تفي بأي التزامات أو مواثيق أو اتفاقات تتحدث عنها وهو ما يهدد الاستقرار، موضحاً أنها دائماً تنقض كل شيء لتبحث عن التمدد العسكري، مستفيدة من الجو العام الدولي.

وأضاف لـ«الاتحاد»، أنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تتوقف ميليشيات الحوثي عن الصراع لأنها جماعة إرهابية وجدت للحرب ومن الحرب، لافتاً إلى أنها ميليشيات لا تعترف بسلام مع الجوار، لذلك تصنيفها إرهابياً هو الحل الوحيد لوضع قياداتها على قوائم الإرهاب، لإنقاذ الشعب اليمني من معاناته. وأشار إلى أنه إذا تركت أميركا والدول الكبرى هذه الجماعة، دون اتخاذ عقوبات ضدها أو حظرها، ستظل كل يوم تقصف بالصواريخ دول الجوار وتقتل اليمنيين والعالم يقف مشاهداً للجرائم مكتفياً بالشجب والإدانة.

واتفق المحلل اليمني العميد أحمد الصيادي، حول تهديد ميليشيات الحوثي للاستقرار في اليمن، مؤكداً أن الحوثيين يمتلكون مخزوناً استراتيجياً كانت تمتلكه وزارة الدفاع واستولوا عليه، إضافة إلى ما يمتلكونه من السلاح خلال الحروب الستة في عهد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ناهيك عن الدعم الإيراني. وأضاف لـ «الاتحاد» أن هناك تهديداً واضحاً، سواء على مستوى الجبهات تجاه مأرب أو على السعودية، من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ على المنشآت الحيوية.

من ناحيته، أكد المحلل اليمني فهد العريقي، أن الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي على السعودية تتزامن مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى إيران لمناقشة أزمة اليمن. وأشار إلى أن الميليشيات تهدد استقرار اليمن من خلال إيجاد حالة من الحرب والقتل للأبرياء، مؤكداً ضرورة وجود تغيير في مواجهة هذه الميليشيات باستراتيجية جديدة وإعداد خطط أخرى تكون لها نتيجة حاسمة.