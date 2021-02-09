دعم أوروبي للحكومة اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للحكومة اليمنية. وشدد وفد بعثة الاتحاد برئاسة هانز جروندبيرج، وعضوية سفراء بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد، ونائب سفير النرويج لدى اليمن خلال زيارة إلى عدن على أهمية تحسين الظروف المعيشية بشكل ملموس لليمنيين، وتشجيع الحكومة على الدفع بجهودها في محاربة الفساد، وأكد وا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، والحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله. وجددوا التأكيد على الهدف الأوروبي المتمثل في معالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين التنمية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل. داعين جميع الأطراف إلى منح الوصول الإنساني الكامل دون عوائق.