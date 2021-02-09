يكثّف هجماته بسوريا وتدهور أمني في مخيمات النازحين

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قُتل 26 عنصراً من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين له، أمس، في هجوم جديد لتنظيم «داعش»، الذي يكثّف مؤخراً وتيرة اعتداءاته في شرق سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ما تحذر الأمم المتحدة ومسؤولون أكراد من تدهور الوضع الأمني في مخيم «الهول»، الذي يضم أفراداً من عائلات مقاتلي «داعش»، بعد توثيق مقتل 14 شخصاً داخله منذ مطلع العام.

ويعكس تكثيف التنظيم هجماته، بحسب محللين، صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية المترامية، امتداداً من شرق محافظتي حماة وحمص، وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور شرق البلاد.

وأوضح المرصد أن عناصر تنظيم «داعش»، الذين ينشطون في البادية السورية نفذوا، صباح أمس، كميناً عبر استهداف رتل عسكري لقوات الجيش السوري ومسلحين موالين له في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. واندلعت إثر الكمين اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأوقع الهجوم 26 قتيلاً من قوات الجيش والمسلحين الموالين له، كما قُتل 11 عنصراً من تنظيم «داعش»، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن القوات الحكومية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباكات.

ورغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها، خصوصاً مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، وهو ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، في مارس 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم الإرهابي خوض حرب استنزاف ضد الجيش السوري.

ومع ازدياد وتيرة هجمات التنظيم، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات، خصوصاً بين «داعش» وقوات الجيش السوري.

وبعد القضاء على آخر معاقل «داعش» في قرية الباغوز في شرق سوريا، نقل المقاتلون الأكراد أفراد عائلات المتطرفين إلى مخيمات يسيطرون عليها في محافظة الحسكة، أبرزها مخيم «الهول».

ويقطن في الهول أكثر من ستين ألف شخص، ثمانون في المئة منهم من النساء والأطفال. بينهم الآلاف من أفراد عائلات «داعش».

وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساساً في المخيم، الذي يؤوي أيضاً عشرات الآلاف من النازحين السوريين والعراقيين.

وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد، أمس: «بلغ عدد الذين تم قتلهم في مخيم الهول منذ مطلع العام حتى الآن 14 شخصاً، ثلاثة منهم عبر قطع رؤوسهم» والبقية عبر «مسدسات كاتمة للصوت».