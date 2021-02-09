مأزق سياسي بالصومال مع تصاعد خلاف انتخابي

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

دخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً، أمس الأول، من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق يؤدي الى تنظيم انتخابات.

وأفاد قادة المعارضة، في بيان: «اعتباراً من الثامن من فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيساً، ولن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط».

ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد، الذي تحكمه حكومة فدرالية هشة، وينشط فيه متمردو حركة «الشباب» الإرهابية. وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال، رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم).