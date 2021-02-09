وزير إيراني يشبه بلاده بـ”القطة”.. وفتوى خامنئي بتحريم القنبلة النووية قد تتغير!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 56 ثانية

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 12:52 صباحًا

أثارت تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، الكثير من الاستغراب والاستهجان بسبب التصريحات التي أدلى حول علاقة بلاده مع المجتمع الدولي، وخاصة فيما يخص الملف النووي الإيراني المثير للجدل.

فقد أكد علوي، بأن سياسات بلاده حول برنامجها النووي قد تتغير من السلمي إلى العسكري، مشيراً إلى أن هناك من يدفع إيران باتجاه إنتاج القنبلة النووية، بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وأضاف علوي في تصريحات على التلفزيون الايراني: «على الرغم من وجود فتوى دينية صريحة من قبل المرشد الأعلى للثورة الايرانية علي خامنئي، تحرم إنتاج القنبلة النووية، وأن إيران لن تتجه نحو إنتاج القنبلة النووية، ولكن هذا الوضع قد يتغير».

وتابع: «عندما يتم محاصرة القطة الحرة في زاوية محددة، قد يتغير ويختلف سلوكها تماماً، لذلك عندما يتم دفع إيران ومحاصرتها في زاوية محددة، حينها أي سلوك أو تصرف تتخذه إيران، لن تكون هي المسؤولة عن تبعاته، لكن الذين دفعوها بهذا الاتجاه، هم المسؤولون».

ويرى الخبراء في الشأن الايراني بأنه تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، والتي أشار من خلالها بصورة غير مباشرة إلى إنتاج ايران للقنبلة النووية، تحمل رسالة إيرانية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتحذيرهم من استمرار العقوبات على إيران، وأن عدم رفع العقوبات من قبل إدارة بايدن، قد يدفع طهران باتجاه اتخاذ قرارات مغايرة للوضع القائم بخصوص برنامجها النووي