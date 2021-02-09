واشنطن تتحرك بسرعة لتحضير ردها على انقلاب الجيش في ميانمار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:11 صباحاً - بعد أيام على الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش على الحكومة في ميانمار، ـكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق تجاه منع جيش ميانمار (بورما) التجمعات العامة في البلاد، مؤكدا التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانقلاب العسكري على السلطة الحاكمة التي تم انتخابها ديمقراطيا.

وخلال مؤتمر صحفي، كشف برايس أن واشنطن “تتحرك بسرعة لتحضير ردها على انقلاب بورما (ميانمار)”.

وأضاف أن محاولات الولايات المتحدة للتواصل مع مستشارة ميانمار، سان سوتشي بشكل رسمي وغير رسمي لم تفضِ لنتيجة، مشيرا إلى أن “هذه الطلبات رفضت”.

وطالب برايس من الصين “فعل المزيد” للتنديد بانقلاب ميانمار.

يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالب، الخميس الماضي، الجيش في بورما بـ”التخلي عن السلطة” والإفراج عن المسؤولين والناشطين الذين احتجزهم بعد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.

وقال بايدن: “ينبغي على الجيش البورمي التخلي عن السلطة التي استولى عليها، والإفراج عن الناشطين والمسؤولين الذين احتجزهم، ورفع القيود عن الاتصالات، والامتناع عن استخدام العنف”.

وجاءت دعوة بايدن بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض عزمه فرض “عقوبات هادفة” على العسكريين الذين يقفون خلف الانقلاب.

وأضاف الرئيس الأميركي “هناك أمر لا يمكن التشكيك فيه وهو أنه في الديمقراطية، لا يمكن استخدام العنف ضد إرادة الشعب”.

من جهة أخرى، أكد برايس أن “المشاورات مع شركائنا وحلفائنا والكونغرس متواصلة حول الشأن الايراني”.

كما جدد برايس التأكيد على شرط عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي كضمان لعودة إدارة بايدن إلى الاتفاق الذي أبرم بينهما سنة 2015.

لكن القادة الإيرانيين كرروا، الأحد، أن على الولايات المتحدة أن تبادر إلى رفع كل العقوبات قبل أن يلتزموا مجددا بالقيود التي فرضها الاتفاق على برنامجهم النووي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الأولوية الأميركية تكمن في ” إعادة الأميركيين المحتجزين في الخارج وأولهم في ايران”.

وفيما يخص الحوثيين في اليمن، قال برايس إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن “يريد رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب فقط لدواع إنسانية”، مشددا على التزام واشنطن “بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين”.