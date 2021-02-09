الكاظمي يتوعد.. لا تهاون مع المتجاوزين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عبر حسابه على تويتر، الاثنين، أنه “لن يتنازل عن بناء الدولة وهيبتها”، مشددا على عدم التهاون “مع المتجاوزين”.

وقال الكاظمي إن “البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية، وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة”.

وأضاف الكاظمي قوله: “أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية. الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي”.

ويشهد العراق حالة من التوتر بعد أن أصدر ، صالح محمد العراقي، من التيار الصدري بيانا تداولته وسائل إعلام عراقية، حذر فيه من “هجمة داعشية وبعثية” على “المقدسات” في كربلاء والنجف والعاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية عن المتحدث باسم سرايا السلام، صفاء التميمي، قوله إن الجماعة عقدت اجتماعا لقادتها خرج بإعلان “الجهوزية التامة والبدء بانتشار السرايا في المحافظات المهددة وهي بغداد وكربلاء والنجف”.