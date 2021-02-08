فاجعة طنجة.. العثماني: مغاربة أزهقت أرواحهم ولن نمر على ما وقع مرور الكرام

جدة - عبدالحي حسين - أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخوصوص حادث غرق معمل للأنسجة في طنجة، مما تسبب في وفاة 24 شخصا بحسب السلطات المحلية.

وقال العثماني في تدوينة بالفايسبوك، “سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، فهناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولايمكن المرور على ما وقع مرور الكرام”.

وأضاف العثماني، “أتقدم بتعازي الحارة لأسر ضحايا ⁧‫فاجعة طنجة،‬⁩ إثر تسرب مياه الأمطار لوحدة صناعية للنسيج بالمدينة”.

وختم تدوينته قائلا، “أسأل الله تعالى أن يرحم ضحايا هذه الفاجعة المؤلمة، التي أحزنتنا جميعاً، وأن يرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان”.

وكانت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، قالت إن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.