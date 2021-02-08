صندوق المقاصة: تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر إلى 11,94 مليار درهم سنة 2020

جدة - عبدالحي حسين - أفاد صندوق المقاصة في نشرته الإخبارية الأخيرة بأن كلفة دعم غاز البوتان والسكر برسم سنة 2020، تراجعت إلى 11,94 مليار درهم مقابل 12,917 مليار درهم خلال سنة 2019.

وأوضح المصدر ذاته أن كلفة دعم غاز البوتان بلغت سنة 2020 ما مجموعه 8,694 مليار درهم مقابل 9,51 مليار درهم سنة 2019، أي بانخفاض قدره 9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار غاز البوتان ودعم الوحدة بنسبة 13 في المائة خلال هذه الفترة.

وسجلت النشرة أن كلفة الدعم المتعلقة بالسكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة، والمتعلقة بسنة 2020، عرفت انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2019. وبذلك، بلغت هذه الكلفة 3,248 مليار درهم متم دجنبر الماضي مقابل 3,407 مليار درهم خلال سنة 2019.

من جهة أخرى، أكد صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند متم دجنبر 2020، فاق 11,05 مليار درهم، منها 8,3 مليار درهم لغاز البوتان و2,75 مليار درهم للسكر.

من جانبها، بلغت مستحقات ملفات دعم غاز البوتان والسكر، عند الفترة ذاتها، 3,484 مليار درهم، منها 2,1 مليار درهم لغاز البوتان، و1,38 مليار درهم للسكر.