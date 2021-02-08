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الاتحاد الأوروبي: الهجمات الحوثية الأخيرة تقوض بشكل خطير جهود المبعوث الأممي إلى اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية الأخير في محافظتي مأرب والجوف والمحاولات المتكررة للهجمات عبر الحدود على أراضي المملكة العربية .

 

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الإتحاد، أن تجدد الأعمال العسكرية والهجمات في هذا الوقت بالذات يقوض بشكل خطير الجهود الجارية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وكذا الجهود العامة للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن .. مؤكداً دعم الاتحاد الاوروبي بقوة هذه الجهود ويشدد على ضرورة التوصل الى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله .

 

وأشار إلى أن هذا ما أكد عليه سفراء الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أثناء زيارتهم لعدن يومي ٦ و ٧ فبراير .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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