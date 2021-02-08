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قوات التحالف العربي تدمر طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

 أعلنت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

 

وأشار العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف - في بيان اليوم - إلى أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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