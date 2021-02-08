دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى سلوفينيا لدعمها في مكافحة كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى سلوفينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



وصرح ابراهيم سالم محمد المشرخ سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية سلوفينيا : " ترتبط كل من دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية في ظل الجهود المشتركة من قيادتي البلدين في دفع العلاقات إلى آفاق أوسع تخدم المصالح التنموية لكلا البلدين".

وأضاف : "استمراراً للجهود الإماراتية المبذولة لتقديم يد العون لكافة الدول الشقيقة والصديقة، فقد حرصت قيادة دولة الإمارات الرشيدة على المساهمة في دعم القطاع الصحي في سلوفينيا من خلال توفير الإمدادات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الجائحة، خاصة للعاملين في القطاع الطبي في الخطوط الأمامية من الأطباء والممرضين والفنيين".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1760 طناً من المساعدات لأكثر من 129 دولة، استفاد منها نحو 1.7 مليون من العاملين في المجال الطبي.