الارياني: تصعيد مليشيا الحوثي يعكس موقفها الحقيقي من السلام ويهدد جهود التهدئة

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ان تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران يعكس موقفها الحقيقي من السلام، ويهدد بنسف جهود التهدئة وعودة الأوضاع إلى نقطة الصفر.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ، ان استهداف مليشيا الحوثي أحد الشوارع المكتظة بالسكان والنازحين في مدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة بالتزامن مع هجمات في جبهتي صرواح والمخدرة، وهجماتها بالطائرات المسيرة على الجارة السعودية، تصعيد خطير يأتي بعد ساعات من اعلان الادارة الامريكية نيتها الغاء تصنيف الحوثي جماعة ارهابية‏.

واشار الارياني الى ان هذا التصعيد يؤكد استمرار المليشيا الحوثية في التحرك كاداة لتنفيذ الأجندة الايرانية وافشال الجهود التي يبذلها الأشقاء والاصدقاء للتهدئة دون أي اكتراث بالمعاناة الانسانية المتفاقمة ومصالح اليمنيين‏ .. داعياً بهذا الصدد المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لاصدار موقف واضح من هذا التصعيد، ومراجعة المواقف الأخيرة التي أرسلت إشارات خاطئة للمليشيا الحوثية، واعتبرتها بمثابة ضوء اخضر لتصعيد عملياتها العسكرية وهجماتها الارهابية على المدنيين، ومحاولة فرض أمر واقع على اليمنيين .