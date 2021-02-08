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شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا تشاوريًا بالقاهرة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021
عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا اليوم بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.
واستعرض الاجتماع وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة بهدف بلورة موقف عربي موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.