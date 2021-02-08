وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا تشاوريًا بالقاهرة

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا اليوم بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.

