أوروبا تدعو "دبيبة" للإسراع بتشكيل الحكومة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث الاتحاد الأوروبي، رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية جديدة شاملة.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، في اتصال هاتفي، الإثنين، مع رئيس الوزراء الليبي الجديد المنتخب عبد الحميد محمد دبيبة على ضرورة تشكيل سريع لحكومة انتقالية جديدة شاملة.

وأكد ساباديل على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية قادرة على إجراء إصلاحات هامّة والإعداد للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتعاش الاقتصادي في ليبيا واستعادة الخدمات العامة الأساسية لفائدة لكافة أطياف الشعب الليبي.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على دعم خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل رئاسته مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين.





ومساء الجمعة، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وعقب إعلان النتائج، أعلنت أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.