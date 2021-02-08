إسرائيل تخاطب واشنطن لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، الإثنين، إن الضغط المستمر على إيران ضروري أكثر من أي وقت مضى.

وأشار أشكنازي، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أنه بحث الموضوع الإيراني في اتصالين منفصلين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن والألماني هايكو ماس.

وقال عن اتصاله مع نظيري الأمريكي: "ناقشنا الجهود المشتركة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية ونشاطها الإقليمي المزعزع للاستقرار".

وأضاف: "أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية بلينكن لالتزامهما الحقيقي والعميق بأمن إسرائيل والتحالف الاستراتيجي بين بلدينا".

وهذا هو الاتصال الثاني في غضون أيام بين الوزيري الإسرائيلي والأمريكي.

من جهة ثانية قال أشكنازي إنه تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي وشكره على دعم إسرائيل في مواجهة قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بشأن امتداد ولاية المحكمة للأراضي الفلسطينية.

وقال أشكنازي : "أكدت لوزير الخارجية الأمريكي على أن قرار المحكمة خاطئ بشكل أساسي وتمييزي، وأنه يعرض للخطر الفرصة النادرة لتعزيز السلام في منطقتنا".

كان أشكنازي قد تحدث أيضا مع نظيره الألماني هايكو ماس.

وقال: " ناقشنا الجهود المشتركة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وشددت على أن الضغط المستمر على إيران ضروري أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف أشكنازي: " أكدت على الخطورة التي تنظر بها إسرائيل إلى قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وأوضحت أن القرار يضر بآفاق تعزيز السلام، ويقوي المتطرفين في المنطقة".

