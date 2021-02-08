"ديلي ميل": تسجيلات مسربة كشفت انتقاد مسؤولي "الصحة العالمية" للصين بشأن الجائحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن تسجيلات صوتية مسربة كشفت عن انتقادات وجهها مسؤولو منظمة الصحة العالمية للصين "لعدم تقديمها معلومات كافية بشأن كورونا في بداية الجائحة".

وقالت الصحيفة إن التسجيلات التي نشرتها قناة WION الهندية كشفت أن مسؤولي المنظمة اشتكوا من رفض بكين تزويدهم ببيانات مهمة حول الفيروس في شهر يناير من العام المنصرم، في حين أن المدير العام للمنظمة أشاد، في نفس الشهر، بالرئيس الصيني وحكومته لقاء جهودهم في محاربة الوباء.

ووفقا للقناة الهندية، فإن المقاطع الصوتية التي وُجهت فيها انتقادات للصين "بشكل سري" تعود لمسؤولين كبار في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية الدكتور مايكل رايان، والدكتورة ماريا فان كيركوف، وممثل المنظمة في الصين الدكتور غودين جاليا.

وزعمت القناة أن مايكل رايان قال في أحد المقاطع "نحن بحاجة لرؤية البيانات. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تحديد التوزيع الجغرافي والجدول الزمني والمنحنى وكل ذلك بأنفسنا"، فيما اشتكت ماريا فان كيركوف في تسجيل آخر من "قلة المعلومات حول الوضع" في الصين.

وواجهت بكين عاصفة انتقادات من الخارج على خلفية طريقة تعاطيها مع تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية، فيما وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة إلى المنظمة حيال تعاملها مع الفيروس عند بداية ظهوره في الصين.