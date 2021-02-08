الـFBI يعمم صور مقتحمي الكونغرس ويطلب المساعدة في التعرف عليهم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عمم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صور الأفراد "الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مبنى الكابيتول وارتكبوا العديد من الانتهاكات الجنائية"، طالبا مساعدة الجمهور في التعرف عليهم.

وقال مكتب الـFBI إن "هؤلاء الأشخاص دمروا الممتلكات واعتدوا على موظفي إنفاذ القانون ووسائل الإعلام في 6 يناير 2021، في واشنطن العاصمة"، مؤكدا "أننا نشرنا مواردنا الاستقصائية الكاملة ونعمل عن كثب مع شركائنا الفيدراليين والمحليين لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية".

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وأدت هذه الاضطرابات إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال أكثر من 100 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

وصوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في 13 يناير لمساءلة ترامب بتهمة واحدة بالتحريض على التمرد استنادا على هذا الخطاب. وترامب أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين وأول رئيس يواجه المحاكمة بعد تركه منصبه.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الثانية لترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس، يوم غد الثلاثاء بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا.