شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا تشاوريًا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا اليوم بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.



واستعرض الاجتماع وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة بهدف بلورة موقف عربي موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.